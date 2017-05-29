Боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных на мариупольском направлении

"Мариупольское направление. Основные боевые действия вчера развернулись в Красногоровке. Прежде всего, следует отметить, что этот город находится на стыке донецкого и мариупольского направлений. И вчера противник задействовал сразу несколько своих отрядов, развернутые в Донецке и его пригородах. Противник около 6:30 открыл огонь по жилым кварталам, при этом применялись минометы калибром 82 миллиметра, 120 миллиметров, танк и другая бронетехника. Также были задействованы и установки Град-П ", - сообщил А.Лысенко.

Он отметил, что количество выпущенных боеприпасов измеряется десятками. Обстрел длился около 1,5 часа. Украинские войска открывали огонь в ответ.

"В результате мощного вражеского обстрела в Красногоровке повреждено 29 зданий, в том числе больница. Это отделение скорой помощи, неврологии и школа. Значительная часть помещений людей уничтожена полностью. После попадания боеприпасов произошло несколько пожаров, которые были оперативно погашены. Ранены три гражданских, значительных повреждена инфраструктура - это водопровод и канализация, но водоснабжения уже восстановлено", - отметил спикер.

Он также сообщил, что полицейские патрулируют город и помогают мирным жителям.

"Позже, во время вечерних сумерек, оккупанты еще раз обстреляли этот район, выпустив при этом 20 мин. Также, по-прежнему не прекращаются враждебные провокации на участке фронта Павлополь-Широкино, а также в Марьинке и северной части Волновахского района. Несколько раз оккупанты использовали минометы, поэтому силы АТО вели огонь", - отметил А.Лысенко.

Спикер также добавил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, 6 из них из тяжелого вооружения.

Напомним, 26 мая на мариупольском направлении в зоне проведения АТО произошло 34 обстрелы позиций украинских военных.