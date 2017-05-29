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Боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных на мариупольском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики 20 раз вели обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины на мариупольском направлении, горячей точкой была Красногоровка. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных на мариупольском направлении

"Мариупольское направление. Основные боевые действия вчера развернулись в Красногоровке. Прежде всего, следует отметить, что этот город находится на стыке донецкого и мариупольского направлений. И вчера противник задействовал сразу несколько своих отрядов, развернутые в Донецке и его пригородах. Противник около 6:30 открыл огонь по жилым кварталам, при этом применялись минометы калибром 82 миллиметра, 120 миллиметров, танк и другая бронетехника. Также были задействованы и установки Град-П ", - сообщил А.Лысенко.

Он отметил, что количество выпущенных боеприпасов измеряется десятками. Обстрел длился около 1,5 часа. Украинские войска открывали огонь в ответ.

"В результате мощного вражеского обстрела в Красногоровке повреждено 29 зданий, в том числе больница. Это отделение скорой помощи, неврологии и школа. Значительная часть помещений людей уничтожена полностью. После попадания боеприпасов произошло несколько пожаров, которые были оперативно погашены. Ранены три гражданских, значительных повреждена инфраструктура - это водопровод и канализация, но водоснабжения уже восстановлено", - отметил спикер.

Он также сообщил, что полицейские патрулируют город и помогают мирным жителям.

"Позже, во время вечерних сумерек, оккупанты еще раз обстреляли этот район, выпустив при этом 20 мин. Также, по-прежнему не прекращаются враждебные провокации на участке фронта Павлополь-Широкино, а также в Марьинке и северной части Волновахского района. Несколько раз оккупанты использовали минометы, поэтому силы АТО вели огонь", - отметил А.Лысенко.

Спикер также добавил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, 6 из них из тяжелого вооружения.

Напомним, 26 мая на мариупольском направлении в зоне проведения АТО произошло 34 обстрелы позиций украинских военных.

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