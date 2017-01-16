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Бойовики 20 місяців не допускають представників МКЧХ до заручників на Донбасі - І.Геращенко

Бойовики 20 місяців не допускають представників МКЧХ до заручників на Донбасі - І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську гостро ставилося питання про допуск представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до заручників на Донбасі. Про це написала за підсумками зустрічі ТКГ у Мінську перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

І.Геращенко наголосила, що попри те, що вже 20 місяців Україна наполягає на залученні Міжнародного Комітету Червоного Хреста до звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти, ця авторитетна міжнародна організація, яка має 100-річний досвід звільнення людей і їх пошуку, не допущена до тюрем на окупованих територіях і в РФ, їм жодного разу не дали можливості зустрітися з українськими заручниками чи передати їм гуманітарний вантаж.

“Україна з перших днів російської агресії на Донбасі активно співпрацює з МКЧХ, надає повну інформацію про списки заручників і зниклих безвісти, допуск до установ пенітенціарної системи, натомість бачимо повну блокаду з іншої сторони”, — зазначила вона.

І.Геращенко додала, що всі ці питання і теми були предметом важкого обговорення сьогодні в Мінську.

Нагадаємо, прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер у грудні повідомила, що представники ОРДЛО заблокували ініціативу Міжнародного Комітету Червоного Хреста почати роботу з питань пошуку зниклих безвісти.

Українські Національні Новини

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