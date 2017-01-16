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Боевики 20 месяцев не допускают представителей МККК к заложникам на Донбассе - И.Геращенко

Боевики 20 месяцев не допускают представителей МККК к заложникам на Донбассе - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 6517 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске остро ставился вопрос о допуске представителей Международного Комитета Красного Креста к заложникам на Донбассе. Об этом написала по итогам встречи ТКГ в Минске первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

И.Геращенко подчеркнула, что несмотря на то, что уже 20 месяцев Украина настаивает на привлечении Международного Комитета Красного Креста к освобождению заложников и поиску пропавших без вести, эта авторитетная международная организация, которая имеет 100-летний опыт освобождения людей и их поиска, не допущена к тюрьмам на оккупированных территориях и в РФ, им ни разу не дали возможности встретиться с украинскими заложниками или передать им гуманитарный груз.

"Украина с первых дней российской агрессии в Донбассе активно сотрудничает с МККК предоставляет полную информацию о списках заложников и пропавших без вести, допуск в учреждениям пенитенциарной системы, зато видим полную блокаду с другой стороны", - отметила она.

И.Геращенко добавила, что все эти вопросы и темы были предметом тяжелого обсуждения сегодня в Минске.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер в декабре сообщила, что представители ОРДЛО заблокировали инициативу Международного Комитета Красного Креста начать работу по поиску пропавших без вести.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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