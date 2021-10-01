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Бойовика "ЛНР", який добровільно здався українським військовим, взяли під варту

Київ • УНН

 • 23063 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Бойовика так званої ЛНР, який добровільно здався 28 вересня, взято під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Луганську обласну прокуратуру.

Деталі

Чоловіка затримано 28 вересня 2021 року поблизу позицій українських військовослужбовців у місті Попасна в районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині. Він був одягнутий у військову форму, при собі мав вогнепальну зброю та магазин з набоями.

Йому повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

На даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У ході досудового розслідування встановлюватимуться інші ймовірні факти протиправної діяльності, направленої на зміну меж території та державного кордону України.

Нагадаємо

Повідомлялося, що на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об’єднаних сил прийшов та добровільно здався в полон озброєний автоматом бойовик так званої “ЛНР”.

У штабі розповідають, що 23-річний молодший сержант проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю.

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