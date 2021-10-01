Боевика "ЛНР", который добровольно сдался украинским военным, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Боевик так называемой ЛНР, который добровольно сдался 28 сентября, взят под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру.
Детали
Мужчина задержан 28 сентября 2021 года вблизи позиций украинских военнослужащих в городе Попасная в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области. Он был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие и магазин с патронами.
Ему сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины).
В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования будут устанавливаться другие вероятные факты противоправной деятельности, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины.
Напомним
Сообщалось, что на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик так называемой “ЛНР”.
В штабе рассказывают, что 23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующейся в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Боевик официально присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, который служил в соседнем подразделении. Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие.