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Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення

Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. До 10 років позбавлення волі засудили громадянина України, який у складі терористичної організації “ДНР” сприяв Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Так, було доведено, що чоловік, вступивши до “ДНР”, був призначений на посаду командира так званого військово-інженерного взводу одного з незаконних збройних формувань, де у період з травня 2014 року по серпень 2015 року він забезпечував спорудження та укріплення блокпостів, обладнанням вогневих позицій і інших інженерних споруджень, а також з використанням вогнепальної зброї здійснював акти збройного супротиву силам антитерористичної операції.

Обвинувальним вироком Красноармійського міськрайонного суду від 27.01.2017 вказану особу визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2 ст.437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) КК України.

Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

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