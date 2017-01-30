Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. К 10 годам лишения свободы приговорили гражданина Украины, который в составе террористической организации "ДНР" способствовал Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Так, было доказано, что мужчина, вступив в "ДНР", был назначен на должность командира так называемого военно-инженерного взвода одного из незаконных вооруженных формирований, где в период с мая 2014 г. по август 2015 года он обеспечивал сооружение и укрепление блокпостов, оборудование огневых позиций и других инженерных сооружений, а также с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции.
Обвинительным приговором Красноармейского горрайонного суда от 27.01.2017 г. указанное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.
Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.