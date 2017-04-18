Бойовик "ЛНР" у стані алкогольного сп’яніння застрелив місцевого жителя

“У населеному пункті Хрустальний (кол.Красний Луч) місцевий бойовик, після розпивання міцних напоїв, на ґрунті побутового конфлікту застрелив чергою з АК-74 свого товариша по чарці з числа місцевих жителів”, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час святкування Великодня один з окупантів після вживання алкогольних напоїв підривав гранати на пустирі поблизу Луганська. Зазначається, що після підриву двох він був затриманий патрулем терористів.

Також в Алчевську бойовики влаштували масову бійку між представниками одного з мотострілкових підрозділів “2-го АК ЛНР” і російськими “козаками” — в результаті двоє поранених з ножовими пораненнями були госпіталізовані, один отримав черепно-мозкову травму в результаті удару по голові урною для сміття.

Як повідомляв УНН, бойовики продовжили обстріли житлових кварталів Авдіївки, нехтуючи мінськими домовленостями.