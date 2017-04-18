Боевик "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В "ЛНР" в праздничные дни боевик в состоянии алкогольного опьянении на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 местного жителя, с которым они выпивали. Об этом сообщил координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, передает УНН.
“В населенном пункте Хрустальный (кол.Красний Луч) местный боевик, после распития крепких напитков, на почве бытового конфликта застрелил очередь из АК-74 своего собутыльника из числа местных жителей”, — говорится в сообщении.
Кроме этого, во время празднования Пасхи один из оккупантов после употребления алкогольных напитков подрывал гранаты на пустыре вблизи Луганска. Отмечается, что после подрыва двух он был задержан патрулем террористов.
Также в Алчевске боевики устроили массовую драку между представителями одного из мотострелковых подразделений “2-й АК ЛНР” и российскими “казаками” — в результате двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора.
Как сообщал УНН, боевики продолжили обстрелы жилых кварталов Авдеевки, пренебрегая минскими договоренностями.