Боевик "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя

“В населенном пункте Хрустальный (кол.Красний Луч) местный боевик, после распития крепких напитков, на почве бытового конфликта застрелил очередь из АК-74 своего собутыльника из числа местных жителей”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, во время празднования Пасхи один из оккупантов после употребления алкогольных напитков подрывал гранаты на пустыре вблизи Луганска. Отмечается, что после подрыва двух он был задержан патрулем террористов.

Также в Алчевске боевики устроили массовую драку между представителями одного из мотострелковых подразделений “2-й АК ЛНР” и российскими “казаками” — в результате двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора.

Как сообщал УНН, боевики продолжили обстрелы жилых кварталов Авдеевки, пренебрегая минскими договоренностями.