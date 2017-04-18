Боевик "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15594 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75829 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138651 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110393 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112408 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102229 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106378 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103062 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149395 просмотра

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Боевик "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя

Боевик "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения застрелил местного жителя

Киев  •  УНН

 • 10733 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В "ЛНР" в праздничные дни боевик в состоянии алкогольного опьянении на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 местного жителя, с которым они выпивали. Об этом сообщил координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, передает УНН.

“В населенном пункте Хрустальный (кол.Красний Луч) местный боевик, после распития крепких напитков, на почве бытового конфликта застрелил очередь из АК-74 своего собутыльника из числа местных жителей”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, во время празднования Пасхи один из оккупантов после употребления алкогольных напитков подрывал гранаты на пустыре вблизи Луганска. Отмечается, что после подрыва двух он был задержан патрулем террористов.

Также в Алчевске боевики устроили массовую драку между представителями одного из мотострелковых подразделений “2-й АК ЛНР” и российскими “казаками” — в результате двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора.

Как сообщал УНН, боевики продолжили обстрелы жилых кварталов Авдеевки, пренебрегая минскими договоренностями.

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