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Бойовик “ДНР” помер від передозування наркотиками — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти на території “ДНР” 30 квітня цього року помер від передозування наркотичними речовинами, передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони.

Бойовик “ДНР” помер від передозування наркотиками — розвідка

За інформацією ГУР, за останні дві доби у з’єднаннях і частинах 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ у зв’язку з виплатою зарплати суттєво збільшилась кількість випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин серед особового складу.

“З причини передозування наркотичними речовинами помер (30 квітня 2017 року — ред.) військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти”, — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили у відомстві, 30 квітня військовослужбовець 5-ї окремої мотострілецької бригади (Макіївка) під впливом наркотичних речовин залишив зі зброєю передову позицію.

А 29 квітня, додали у ГУР, двоє військовослужбовців 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) під дією наркотичних речовин, погрожуючи застосуванням зброї, викрали автомобіль у місцевого жителя та здійснили дорожньо-транспортну пригоду.

Того ж дня, додали у ГУР, троє військовослужбовців зазначеного полку вжили спиртні напої на передовій позиції та намагалися з’ясувати стосунки з використанням зброї з військовослужбовцями сусіднього підрозділу.

Як повідомляв УНН, російське військове командування у так званих “ДНР” та “ЛНР” продовжує підготовку до пропагандистських заходів до 9 травня.

Українські Національні Новини

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