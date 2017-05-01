Боевик "ДНР" умер от передозировки наркотиками - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты на территории "ДНР" 30 апреля этого года умер от передозировки наркотическими веществами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
По информации ГУР, за последние двое суток в соединениях и частях 1-го АК (Донецк) ВС РФ в связи с выплатой зарплаты существенно увеличилось количество случаев употребления алкоголя и наркотических веществ среди личного состава.
“В виду передозировки наркотическими веществами умер (30 апреля 2017 — ред.) военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты”, — говорится в сообщении.
Также, как отметили в ведомстве, 30 апреля военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) под воздействием наркотических веществ оставил с оружием передовую позицию.
А 29 апреля, добавили в ГУР, двое военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) под действием наркотических веществ, угрожая применением оружия, похитили автомобиль у местного жителя и совершили дорожно-транспортное происшествие.
В тот же день, добавили в ГУР, трое военнослужащих указанного полка приняли спиртные напитки на передовой позиции и пытались выяснить отношения с использованием оружия с военнослужащими соседнего подразделения.
Как сообщал УНН, российское военное командование в так называемых “ДНР” и “ЛНР” продолжает подготовку к пропагандистских мероприятий к 9 мая.