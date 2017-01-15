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Бої на сході Сирії: десятки загиблих

Бої на сході Сирії: десятки загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Понад 30 осіб загинули на сході Сирії в суботу, 14 січня, у боях між урядовими силами та бойовиками “Ісламської держави”. Серед загиблих — щонайменше 20 членів “ІД”, 12 військових та двоє цивільних, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Цивільні загинули внаслідок ракетного обстрілу з боку ісламістів, передає УНН з посиланням на AFP.

Провінція Дейр-ез-Зор, що межує з Іраком, багата на поклади нафти. Урядові війська контролюють близько 40 відсотків однойменної столиці провінції, де досі загалом проживають близько 200 тисяч осіб. Як зазначають спостерігачі, сили “ІД” ведуть наступальну операцію на контрольовані військами райони.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив також про наступальну операцію сирійської армії проти ісламістів у древній Пальмірі. В суботу, 14 січня, армійські підрозділи відбили в “ІД” військовий аеродром поблизу міста.

Нагадаємо, бойовики “ІД” у травні 2015 року захопили Пальміру та знищили багато храмів та інших історичних пам’яток. У березні минулого року армія повернула місто під контроль уряду, однак вже в грудні ісламістам вдалося знову.

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