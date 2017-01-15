Бои на востоке Сирии: десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Более 30 человек погибли на востоке Сирии в субботу, 14 января, в боях между правительственными силами и боевиками "Исламского государства". Среди погибших - не менее 20 членов "ИГ", 12 военных и двое гражданских, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Гражданские погибли в результате ракетного обстрела со стороны исламистов, передает агентство AFP со ссылкой на государственное сирийское информагентство Sana.
Провинция Дейр-эз-Зор, граничащая с Ираком, богата залежами нефти. Правительственные войска контролируют около 40 процентов одноименной столицы провинции, где до сих пор всего проживают около 200 000 человек. Как отмечают наблюдатели, силы ИГ ведут наступательную операцию на контролируемые войсками районы.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил также о наступательной операции сирийской армии против исламистов в древней Пальмире. В субботу, 14 января, армейские подразделения отбили у ИГ военный аэродром вблизи города.
Напомним, боевики ИГ в мае 2015 захватили Пальмиру и уничтожили много храмов и других исторических памятников. В марте прошлого года армия вернула город под контроль правительства, однако уже в декабре исламистам удалось снова захватить его.