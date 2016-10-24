Боєприпаси виявили у лісосмузі поблизу Торецька
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В районі Сухої Балки поблизу Торецька у лісосмузі виявили десять артилерійських снарядів калібру 122 мм. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
До прибуття саперного підрозділу працівників з управління з надзвичайних ситуацій поліцейські оточили небезпечне місце, аби не допустити травмування та загибелі мирного населення.
Після прибуття спеціалістів небезпечну знахідку було ліквідовано. Наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечних предметів, який залишив їх недалеко від дороги.
Факт виявлення боєприпасів зареєстровано, проводиться перевірка.