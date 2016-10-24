Боеприпасы обнаружили в лесополосе вблизи Торецка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В районе Сухой Балки вблизи Торецка в лесополосе обнаружили десять артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
До прибытия саперного подразделения работников из управления чрезвычайных ситуаций полицейские оцепили опасное место, чтобы не допустить травмирования и гибели мирного населения.
После прибытия специалистов опасную находку ликвидировали. Правоохранители устанавливают владельца опасных предметов, который оставил их недалеко от дороги.
Факт обнаружения боеприпасов зарегистрирован, проводится проверка.