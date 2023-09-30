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Бояться ударів українських дронів: окупанти перекидають бойові катери сухопутними шляхами - партизани

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Окупанти перекидають бойові катери сухопутними шляхами, боячись ударів українських дронів. Про це повідомив партизанський рух українців та кримських татар "Атеш", пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що під час розвідувального завдання партизани зафіксували перекидання окупантами бойових катерів типу "Раптор". Вони були перекинуті трасою "Н06" у бік Севастополя. Ці катери використовуються для патрулювання берегової лінії Криму.

“Очевидно, що рашисти дуже перелякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці”, - заявили партизани.

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