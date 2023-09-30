Бояться ударів українських дронів: окупанти перекидають бойові катери сухопутними шляхами - партизани

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Повідомляється, що під час розвідувального завдання партизани зафіксували перекидання окупантами бойових катерів типу "Раптор". Вони були перекинуті трасою "Н06" у бік Севастополя. Ці катери використовуються для патрулювання берегової лінії Криму.

“Очевидно, що рашисти дуже перелякані атаками українських дронів і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці”, - заявили партизани.

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