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Боятся ударов украинских дронов: оккупанты перебрасывают боевые катера сухопутными путями - партизаны

Боятся ударов украинских дронов: оккупанты перебрасывают боевые катера сухопутными путями - партизаны

Киев • УНН

 • 119904 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Оккупанты перебрасывают боевые катера сухопутными путями, боясь ударов украинских дронов. Об этом сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш", пишет УНН.

Детали

Сообщается, что во время разведывательного задания партизаны зафиксировали переброску оккупантами боевых катеров типа "Раптор". Они были переброшены по трассе "Н06" в сторону Севастополя. Эти катера используются для патрулирования береговой линии Крыма.

“Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности”, - заявили партизаны.

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