Боятся ударов украинских дронов: оккупанты перебрасывают боевые катера сухопутными путями - партизаны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Оккупанты перебрасывают боевые катера сухопутными путями, боясь ударов украинских дронов. Об этом сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш", пишет УНН.
Детали
Сообщается, что во время разведывательного задания партизаны зафиксировали переброску оккупантами боевых катеров типа "Раптор". Они были переброшены по трассе "Н06" в сторону Севастополя. Эти катера используются для патрулирования береговой линии Крыма.
“Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности”, - заявили партизаны.
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