Боса грального бізнесу Макао Елвіна Чау засуджено до 18 років в'язниці

Деталі

Згідно з заявою, опублікованою судом Макао в середу, Чау був визнаний винним у злочинній спільноті, незаконних азартних іграх та шахрайстві.

Суд також зобов'язав Чау разом з кількома іншими особами, які беруть участь у справі, виплатити близько 6,5 млрд. гонконгських доларів (830 млн. доларів) уряду Макао і більше 2,1 млрд. гонконгських доларів як компенсацію ряду міських операторів казино.

Колишній голова Suncity Group, найбільшого оператора розважальних закладів у Макао, був лідером у прибутковій галузі, яка приваблювала великих гравців з материкового Китаю та надавала їм кредити. Його було заарештовано у листопаді 2021 року за ведення незаконної ігрової діяльності. У центрі уваги розслідування влади були ставки «під столом», система, в якій гравці робили ставки, кратні тому, що вони офіційно ставили, через тіньову банківську систему, створену групою Чау.

За даними прокуратури, з 2013 року група Чау провела майже 824 мільярди гонконгських доларів у таких паралельних азартних іграх, отримавши незаконний прибуток у розмірі 21,5 мільярдів гонконгських доларів. Це призвело до втрати податкових надходжень уряду Макао у розмірі 8,26 млрд. гонконгських доларів, повідомляє GGR Asia.

Контекст

Зліт та падіння Чау відображають посилення контролю Пекіна над тим, що колись було найбільшим у світі центром азартних ігор. Після десятиліть легкого прибутку та репутації компанії, що допомагає багатим китайцям переказувати гроші за кордон, джанкети зіткнулися з жорсткими репресіями. Влада заарештувала босів розваг і ухвалила новий закон про азартні ігри, щоб посилити нагляд за казино, щоб зупинити відтік капіталу та прискорити інтеграцію анклаву в китайську економіку, вільну від азартних ігор.

Індустрія казино Макао також постраждала від суворих правил Covid, які не допускали багатьох китайських відвідувачів.

Туристи стали повертатися лише нещодавно після того, як минулого місяця Китай відмовився від своєї політики Covid Zero і відкрився, проте репресії проти VIP-гравців та уповільнення економіки країни означають, що мандрівники витрачають менше, що додає невизначеності перспективам індустрії казино.

Репресії в Китаї розбурхали гральний центр. У січні минулого року влада заарештувала Чан Вен Лінь, колишнього голову іншого великого оператора розважальних закладів Tak Chun Group. Материковий Китай також посилив свою візову політику для Макао, щоб приборкати часті візити гравців.