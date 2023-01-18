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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Босс игорного бизнеса Макао Элвин Чау приговорен к 18 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 582239 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Бывший король игорного бизнеса Макао Элвин Чау был приговорен к 18 годам заключения после того, как был признан виновным по обвинениям, в том числе в преступном сговоре. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Босс игорного бизнеса Макао Элвин Чау приговорен к 18 годам тюрьмы

Детали

Согласно заявлению, опубликованному судом Макао в среду, Чау был признан виновным в преступном сообществе, незаконных азартных играх и мошенничестве.

Суд также обязал Чау вместе с несколькими другими лицами, участвующими в деле, выплатить около 6,5 млрд. гонконгских долларов (830 млн. долларов) правительству Макао и более 2,1 млрд. гонконгских долларов в качестве компенсации ряду городских операторов казино.

Бывший глава Suncity Group, крупнейшего оператора развлекательных заведений в Макао, был лидером в прибыльной отрасли, которая привлекала крупных игроков из материкового Китая и предоставляла им кредиты. Он был арестован в ноябре 2021 года за ведение незаконной игорной деятельности. В центре внимания расследования властей были ставки «под столом», система, в которой игроки делали ставки, кратные тому, что они официально ставили, через теневую банковскую систему, созданную группой Чау.

По данным прокуратуры, с 2013 года группа Чау провела почти 824 миллиарда гонконгских долларов в таких параллельных азартных играх, получив незаконную прибыль в размере 21,5 миллиарда гонконгских долларов. Это привело к потере налоговых поступлений правительства Макао в размере 8,26 млрд. гонконгских долларов, сообщает GGR Asia.

Контекст

Взлет и падение Чау отражают усиление контроля Пекина над тем, что когда-то было крупнейшим в мире центром азартных игр. После десятилетий легкой прибыли и репутации компании, помогающей богатым китайцам переводить деньги за границу, джанкеты столкнулись с жесткими репрессиями. Власти арестовали боссов развлечений и приняли новый закон об азартных играх, чтобы усилить надзор за казино, чтобы остановить отток капитала и ускорить интеграцию анклава в китайскую экономику, свободную от азартных игр.

Индустрия казино Макао также пострадала от строгих правил Covid, которые не допускали многих китайских посетителей.

Туристы стали возвращаться только недавно после того, как в прошлом месяце Китай отказался от своей политики Covid Zero и открылся, однако репрессии против VIP-игроков и замедление экономики страны означают, что путешественники тратят меньше, что добавляет неопределенности перспективам индустрии казино.

Репрессии в Китае взбудоражили игорный центр. В январе прошлого года власти арестовали Чан Вен Линь, бывшего главу другого крупного оператора развлекательных заведений Tak Chun Group. Материковый Китай также ужесточил свою визовую политику для Макао, чтобы обуздать частые визиты игроков.

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