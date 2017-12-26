Боржникам ПриватБанку відстрочили на 8 років сплату 9 млрд кредитного боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Господарський суд Києва на 8 років відстрочив боржникам виплату понад 9 мільярдів гривень кредиту в ПриватБанку. Про це йдеться у рішенні суду Києва від 14 грудня, передає УНН.
Суд задовольнив позови трьох компаній-боржників.
Зокрема, було задоволено позов ТОВ "Пром Гарант Плюс" і визнано недійсною додаткову угоду з ПриватБанком до кредитного договору, яким строком повернення кредиту в сумі 4,55 млрд гривень значилося 15 жовтня 2017 року з можливістю продовження. Водночас у самому договорі датою повернення позичених коштів вказувалося 25 жовтня 2025 року.
У вересні 2017 року ПриватБанк повідомив "Пром Гарант Плюс" про розірвання кредитного договору у зв'язку з несвоєчасною сплатою відсотків і вимагав дострокового погашення кредиту в повному обсязі.
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Проте, суд визнав додаткову угоду між компанією та банком недійсною, оскільки підписуючи її, директор компанії перевищив повноваження, а рішення про додаткову угоду не було узгоджено із загальними зборами акціонерів.
Такі ж причини послугували підставою для визнання судом недійсними аналогічних угод між банком та ще двома компаніями ТОВ "Брайтон ЛТД" на 4,1 млрд гривень і ТОВ "Коуч Прайм" на 700 млн гривень.
Нагадаємо, докапіталізацію ПриватБанку на загальну суму 16 млрд грн збираються завершити до кінця 2017 року.