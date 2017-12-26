Должникам ПриватБанка отсрочили на 8 лет уплату 9 млрд кредитного долга
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Хозяйственный суд Киева на 8 лет отсрочил выплату должникам более 9 млрд гривен кредита в ПриватБанке. Об этом говорится в решении суда Киева от 14 декабря, передает УНН.
Суд удовлетворил иски трех компаний-должников.
В частности, был удовлетворен иск ООО "Пром Гарант Плюс" и признано недействительным дополнительное соглашение с ПриватБанком по кредитному договору, которым сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд гривен числилось 15 октября 2017 с возможностью продления. В то же время, в самом договоре дате возврата заемных средств указывалось 25 октября 2025.
В сентябре 2017 ПриватБанк сообщил "Пром Гарант Плюс" о расторжении кредитного договора в связи с несвоевременной уплатой процентов и требовал досрочного погашения кредита в полном объеме.
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Однако, суд признал дополнительное соглашение между компанией и банком недействительным, поскольку подписывая ее, директор компании превысил полномочия, а решение о дополнительном соглашении не было согласовано с общим собранием акционеров.
Такие же причины послужили основанием для признания судом недействительными аналогичных соглашений между банком и еще двумя компаниями ООО "Брайтон ЛТД" на 4,1 млрд гривен и ООО "Коуч Прайм" на 700 млн гривен.
Напомним, докапитализацию ПриватБанка на общую сумму 16 млрд грн собираются завершить к концу 2017 года.