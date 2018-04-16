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Боржник по аліментах погрожував держслужбовцям сокирою у Кіровоградській області

Київ • УНН

 • 9306 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чоловік Кіровоградській області погрожував убивством державним виконавцям, які намагалися здійснити опис його майна. Зазначено, що кропивничанин має борг по аліментах, який складає 82 390 грн. Про це повідомив начальник Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області Вадим Гуцул у Facebook, передає УНН.

"Кропивничанин, який заборгував доньці 82 390 гривень аліментів, погрожував державним виконавцям вбивством під час того, як ті намагались здійснити опис його майна. Спочатку чоловік розмахував перед ними ножем, потім – сокирою, перешкоджаючи їм виконувати свої безпосередні службові обов’язки", – йдеться в повідомленні.

Поліція внесла відомості про інцидент в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 129 (погроза вбивства) КК України.

"Додатково будемо вимагати внесення відомостей за ст. 342 (опір державним виконавцям під час примусового виконання судових рішень) і ст. 382 (невиконання судового рішення). У протилежному випадку маємо намір оскаржувати дії органу досудового слідства в суді", – зазначив Гуцул.

Нагадаємо, деякі боржники аліментів почали платити наперед, аби уникнути проблем у майбутньому.

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