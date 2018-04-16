Должник по алиментам угрожал госслужащим топором в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мужчина Кировоградской области угрожал убийством государственным исполнителям, которые пытались осуществить описание его имущества. Отмечено, что кропивничанин имеет долг по алиментам, который составляет 82 390 грн. Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул в Facebook, передает УНН.
"Кропивничанин, который задолжал дочери 82 390 гривен алиментов, угрожал государственным исполнителям убийством во время того, как те пытались осуществить описание его имущества. Сначала мужчина размахивал перед ними ножом, затем - топором, препятствуя им выполнять свои непосредственные служебные обязанности", - говорится в сообщении.
Полиция внесла сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 (угроза убийства) УК Украины.
"Дополнительно будем требовать внесения сведений по ст. 342 (сопротивление государственным исполнителям при принудительном исполнении судебных решений) и ст. 382 (невыполнение судебного решения). В противном случае намерены обжаловать действия органа досудебного следствия в суде", - отметил Гуцул.
Напомним, некоторые должники алиментов начали платить заранее, чтобы избежать проблем в будущем.