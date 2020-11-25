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"Боруссія" вдруге поспіль розгромила "Шахтар" у Лізі чемпіонів

"Боруссія" вдруге поспіль розгромила "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 16926 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Менхенглдадбахська "Боруссія" вдома приймала "Шахтар" у поєдинку четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів, передає УНН.

До перерви "гірники" тричі виймали м'яч з власної сітки. На 17 хвилині нападник Штіндль реалізував пенальті після порушення правил від Крівцова (підкат). Ще через 17 хвилин Ельведі виграв верхову боротьбу після подачі з кутового та відзначився ударом головою. Також забивав ударом через себе форвард Емболо.

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Також "Боруссія" реалізувала своє третє стандартне положення у матчі. Захисник Вендт закрутив м'яч у сітку воріт на 77 хвилині – 4:0.

Додамо, "Боруссія" йде лідером квартету В – 8 очок. "Шахтар" залишився з 4-ма пунктами.

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