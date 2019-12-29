Борт зі звільненими українцями вилітає із Чугуєва до "Борисполя" - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Літак зі 76 звільненими українцями вже вирушає на Київ із Чугуєва. Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко, передає УНН.
"Літак зі 76 звільненими українцями вже вирушає на Київ із Чугуєва!" - написав Тимошенко.
В Офісі Президента цю інформацію підтвердили.
"Борт із 76-ма звільненими українцями відлітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на Бориспіль, де їх зустрічатиме Президент України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, в аеропорт “Бориспіль” приїхали автобуси з рідними звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО.