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Борт з пораненими бійцями прибув з Дніпра до Одеси

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Борт з постраждалими бійцями сьогодні був доправлений з Дніпра до Одеси. Про це повідомляє кореспондент УНН.

 

Так, 13 військовослужбовців наразі знаходяться у військовому госпіталі Південного регіону, двоє у важкому стані в реанімації.

Майже всі бійці отримали поранення під Авдіївкою, декілька внаслідок боїв біля Водяного.

Нагадаємо, 30 січня до реанімаційного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова госпіталізовано одного військовослужбовця з осколковим пораненням і двох цивільних жителів Авдіївки, яку напередодні обстріляли.

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