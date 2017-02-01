Борт з пораненими бійцями прибув з Дніпра до Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Борт з постраждалими бійцями сьогодні був доправлений з Дніпра до Одеси. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, 13 військовослужбовців наразі знаходяться у військовому госпіталі Південного регіону, двоє у важкому стані в реанімації.
Майже всі бійці отримали поранення під Авдіївкою, декілька внаслідок боїв біля Водяного.
Нагадаємо, 30 січня до реанімаційного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова госпіталізовано одного військовослужбовця з осколковим пораненням і двох цивільних жителів Авдіївки, яку напередодні обстріляли.