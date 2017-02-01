Борт с ранеными бойцами прибыл из Днепра в Одессу

Так, 13 военнослужащих в настоящее время находятся в военном госпитале Южного региона, двое в тяжелом состоянии в реанимации.

Почти все бойцы получили ранения под Авдеевкой, несколько в результате боев возле Водяного.

Напомним, 30 января в реанимационное отделение Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова госпитализирован один военнослужащий с осколочным ранением и двое гражданских жителей Авдеевки, которую накануне обстреляли.