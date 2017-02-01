Борт с ранеными бойцами прибыл из Днепра в Одессу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Борт с пострадавшими бойцами сегодня был доставлен из Днепра в Одессу. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, 13 военнослужащих в настоящее время находятся в военном госпитале Южного региона, двое в тяжелом состоянии в реанимации.
Почти все бойцы получили ранения под Авдеевкой, несколько в результате боев возле Водяного.
Напомним, 30 января в реанимационное отделение Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова госпитализирован один военнослужащий с осколочным ранением и двое гражданских жителей Авдеевки, которую накануне обстреляли.