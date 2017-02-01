Борт с ранеными бойцами прибыл из Днепра в Одессу

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Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Борт с пострадавшими бойцами сегодня был доставлен из Днепра в Одессу. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, 13 военнослужащих в настоящее время находятся в военном госпитале Южного региона, двое в тяжелом состоянии в реанимации.

Почти все бойцы получили ранения под Авдеевкой, несколько в результате боев возле Водяного.

Напомним, 30 января в реанимационное отделение Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова госпитализирован один военнослужащий с осколочным ранением и двое гражданских жителей Авдеевки, которую накануне обстреляли.

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