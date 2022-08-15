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Борщовий набір, крупи та олія: у НБУ пояснили подорожчання продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Продукти дорожчали у липні через порушення ланцюгів постачання, руйнування потужностей, скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат на тлі війни. Про це заявили в оцінці інфляції у Національному банку України, пише УНН.

Борщовий набір, крупи та олія: у НБУ пояснили подорожчання продуктів

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Дорожчали м'ясні та рибні продукти, масло, маргарин, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Вищими темпами зростали ціни на соняшникову олію, як вказали у НБУ, - на тлі очікувань щодо активізації експорту та її високої вартості на світових ринках. Так, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 22,6% р/р.

Зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилося до 37,5% р/р. Швидшими темпами дорожчали крупи - через вичерпання запасів та скорочення постачань. Відновилося зростання вартості яєць, що пояснили збільшенням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на енергію. Стрімко пришвидшилося подорожчання свинини через скорочення поголів’я свиней, зазначили у Нацбанку.

Також вищими темпами зростали ціни на овочі, зокрема борщового набору, - "унаслідок порушення ланцюгів постачання та збільшення витрат". Натомість підвищення цін на фрукти сповільнилося, за даними НБУ, на тлі збільшення пропозиції. Завдяки розширенню пропозиції, у тому числі з боку домогосподарств, зростання цін на насіннєві овочі та фрукти було повільнішим, ніж очікував НБУ.

При цьому далі дорожчали алкогольні напої через зростання попиту на тлі послаблення обмежень на продаж алкоголю в різних регіонах України, а також дефіцит тари. Тривало зростання вартості тютюнових виробів з огляду на зупинку частини виробничих потужностей унаслідок бойових дій.

Темпи зростання цін на пальне знизилися до 77,7 р/р. Основні причини, як вказали у Нацбанку, – поступове насичення ринку через налагодження логістики та відновлення конкуренції.

Доповнення

Інфляція в Україні вперше за понад шість років перевищила 22%. Овочі за рік подорожчали вдвічі.

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