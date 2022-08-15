Борщевой набор, крупы и растительное масло: в НБУ объяснили подорожание продуктов

Детали

Дорожали мясные и рыбные продукты, масло, маргарин, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Высшими темпами росли цены на подсолнечное масло, как указали в НБУ, - на фоне ожиданий активизации экспорта и его высокой стоимости на мировых рынках. Так, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 22,6% г/г.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 37,5% г/г. Более быстрыми темпами дорожали крупы - из-за исчерпания запасов и сокращения поставок. Возобновился рост стоимости яиц, что объяснили увеличением производственных затрат бизнеса, в том числе на энергию. Стремительно ускорилось подорожание свинины из-за сокращения поголовья свиней, отметили в Нацбанке.

Также более высокими темпами росли цены на овощи, в частности борщового набора, - "в результате нарушения цепей поставки и увеличения расходов". Повышение цен на фрукты замедлилось, по данным НБУ, на фоне увеличения предложения. Благодаря расширению предложения, в том числе со стороны домохозяйств, рост цен на семенные овощи и фрукты был медленнее, чем ожидал НБУ.

При этом дальше дорожали алкогольные напитки из-за роста спроса на фоне ослабления ограничений на продажу алкоголя в разных регионах Украины, а также дефицита тары. Продолжался рост стоимости табачных изделий, учитывая остановку части производственных мощностей в результате боевых действий.

Темпы роста цен на горючее снизились до 77,7 г/г. Основные причины, как указали в Нацбанке, – постепенное насыщение рынка из-за налаживания логистики и возобновления конкуренции.

Дополнение

Инфляция в Украине впервые за больше чем шесть лет превысила 22%. Овощи за год подорожали вдвое.