Боррель закликав лідерів Китаю та Бразилії відвідати Україну перед висуванням мирних ініціатив

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І Китай, і Бразилія позиціонували себе як потенційних мирних посередників у війні, але їхні неоднозначні погляди широко критикувалися західними союзниками як упереджені, неповні та проросійські.

Запропонований Китаєм документ із 12 пунктів закликав до припинення бойових дій і захисту атомних електростанцій, але не визнавав окупацію українських територій. У ньому відсутні терміни «війна» чи «вторгнення» для опису обставин усередині країни, натомість наголошується на «кризі» та необхідності відмовитися від «менталітету холодної війни» та «небуквальних санкцій».

Президент Бразилії Лула да Сілва також висунув пропозиції, які викликали суперечки, як і припущення, що США та ЄС розпалюють війну через постійні поставки зброї Україні.

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«Нещодавно деякі ідеї висунули Китай, а також Бразилія. Для надійних, чесних мирних зусиль потрібно поговорити з Києвом і поїхати туди, щоб побачити агресію очима тих, кого бомбили», – виступив із особистим докором обом країнам після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

«Я хочу нагадати про жахливу ситуацію на місці всім людям, які зараз закликають до миру. Я також закликаю до миру, але має бути справедливий мир, а доти ми будемо підтримувати оборону України», – додав він.

«Потрібно дуже чітко розуміти, що відбувається. Є агресор, який порушив Статут ООН і вторгся в іншу країну. І є жертва цієї агресії», – підкреслив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, додавши, що ЄС не може прийняти «такий доброзичливий підхід», коли обидві сторони, здається, однаково звинувачують у війні: «Не можна ставити на один ґрунт агресора і агресованого, тому ми підтримуємо Україну».

Також Боррель закликав Пекін застосовувати міжнародні правила «повністю», а «не вибірково». «Коли справа доходить до невиправданої війни росії проти України, Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе відповідальність за захист Статуту ООН», – наголосив він.

Доповнення

Ні президент Сі, ні президент Лула не відвідували Україну з початку повномасштабного вторгнення. Європейські лідери закликали Сі Цзіньпіна принаймні поговорити по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, але китайський лідер не зробив цього.

Відмова Сі контрастує зі зв’язками, які він підтримував із президентом росії путіним, якого він назвав «дорогим другом» під час нещодавнього візиту до москви.

Жозеп Боррель зауважив, що 27 країнам ЄС необхідно переглянути єдину стратегію блоку щодо Китаю, щоб врахувати всі події останніх років.

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