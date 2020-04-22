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Боррель планує вперше відвідати Україну після карантину

Боррель планує вперше відвідати Україну після карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель здійснить свій перший закордонний візит після відкриття кордонів в Україні. Про це Боррель заявив в середу на пресбрифінгу за підсумками відеоконференції глав МЗС ЄС, передає УНН.

“Так я можу підтвердити, що це мій перший візит, який відбудеться до України, після скасування карантину, оскільки підготовка моєї поїздки в цю країну була перервана в результаті закриття кордонів”, — сказав Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боррель обговорив з Помпео ситуацію на Донбасі

Так, він додав, що ЄС буде продовжувати активно допомагати Україні в умовах пандемії коронавірусу.

“Ми будемо продовжувати надавати активну допомогу Україні в нинішніх складних умовах, однак ми очікуємо від президента Зеленського продовження зусиль з проведення реформ. Ми також підтвердили свою підтримку територіальної цілісності України”, — сказав він.

Відповідаючи на питання українських журналістів, чи не побоюється Євросоюз виходу з-під контролю ситуації на Донбасі в зв’язку з пандемією, Боррель сказав: “Ми не бачимо ніяких передумов, щоб ситуація там могла погіршитися в результаті пандемії”.

Однак він підтвердив наявність проблем у постачанні медикаментів та медобладнання до регіону.

Раніше УНН писав, що під час свого візиту в Україну Жозеп Боррель хоче відвідати Донбас.

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