Боротьба з гепатитом: для українців створили інформаційний портал
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитом. Про те, як діагностувати та лікувати вірусні гепатити В та С в Україні, інформує спеціалізований портал https://gepatit.net.ua, передає УНН.
Він створений за підтримки міжнародної компанії -виробника офіційних ліків HETERO.
Портал допоможе:
- дізнатися подробиці про Ваше захворювання;
- зрозуміти, де пройти обстеження та лікування;
- отримати рекомендації фахівців щодо режиму дня та харчування;
- знайти спеціалізовану клініку та лікаря;
- дізнатися інформацію щодо офіційних та якісних засобів для лікування гепатиту С і В в Україні.
Нагадаємо, майже 1,3 млн осіб в Україні інфіковані гепатитом C, при цьому під медичним наглядом перебуває лише 6,5% з цих людей.