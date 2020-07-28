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19 березня, 18:42 • 40901 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 88042 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94351 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114093 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120666 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117792 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153165 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125052 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124755 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123893 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Боротьба з гепатитом: для українців створили інформаційний портал

Боротьба з гепатитом: для українців створили інформаційний портал

Київ • УНН

 • 13905 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитом. Про те, як діагностувати та лікувати вірусні гепатити В та С в Україні, інформує спеціалізований портал https://gepatit.net.ua, передає УНН.

Він створений за підтримки міжнародної компанії -виробника офіційних ліків HETERO.

Портал допоможе:
- дізнатися подробиці про Ваше захворювання;
- зрозуміти, де пройти обстеження та лікування;
- отримати рекомендації фахівців щодо режиму дня та харчування;
- знайти спеціалізовану клініку та лікаря;
- дізнатися інформацію щодо офіційних та якісних засобів для лікування гепатиту С і В в Україні.

Нагадаємо, майже 1,3 млн осіб в Україні інфіковані гепатитом C, при цьому під медичним наглядом перебуває лише 6,5% з цих людей. 

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