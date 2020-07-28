Боротьба з гепатитом: для українців створили інформаційний портал

Він створений за підтримки міжнародної компанії -виробника офіційних ліків HETERO.

Портал допоможе:

- дізнатися подробиці про Ваше захворювання;

- зрозуміти, де пройти обстеження та лікування;

- отримати рекомендації фахівців щодо режиму дня та харчування;

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- дізнатися інформацію щодо офіційних та якісних засобів для лікування гепатиту С і В в Україні.

Нагадаємо, майже 1,3 млн осіб в Україні інфіковані гепатитом C, при цьому під медичним наглядом перебуває лише 6,5% з цих людей.