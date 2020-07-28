Борьба с гепатитом: для украинцев создали информационный портал
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом. О том, как диагностировать и лечить вирусные гепатиты В и С в Украине, информирует специализированный портал https://gepatit.net.ua, передает УНН.
Он создан при поддержке международной компании-производителя официальных лекарств HETERO.
Портал поможет:
- узнать подробности о Вашем заболевании;
- понять, где пройти обследование и лечение;
- получить рекомендации специалистов относительно режима дня и питания;
- найти специализированную клинику и врача;
- узнать информацию по официальным и качественным средствам для лечения гепатита С и В в Украине.
Напомним, почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом C, при этом под контролем находится только 6,5% из этих людей.