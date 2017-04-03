Боротьба із незаконними газовими модулями має продовжуватися - Київрада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. КМДА розпочала активну роботу у напрямку демонтажу незаконних АГЗП у столиці. У Київраді таку діяльність виконавчого органу влади підтримують і вважають, що ніякі пікети нелегалів не повинні заважати цьому процесу. Про це у коментарі УНН зазначив депутат Київської міської ради від фракції “Самопоміч”, заступник голови постійної комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Сергій Башлаков.
“Я думаю, що боротьба зі незаконними газовими модулями має бути продовжена. Тут треба розділяти: Київрада і КМДА. Виконавча влада, звичайно ж, (зосереджена - ред.) у руках адміністрації. І контроль за дотриманням різних регуляторних актів, законів — покладений на виконавчу владу. Депутати Київради можуть делегувати правила, а інструментів вони не мають, аби це виконувалось.
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Наскільки я бачу, КМДА дійсно почала зачищати нелегальні газові заправки, вони дійсно почали їх прибирати. Поки буде ця політична воля — цей процес буде тривати”, — зазначив він.
За словами депутата, всі незаконні газові модулі мають бути демонтовані навіть попри пікети, з якими представники цього бізнесу минулого тижня приходили під стіни КМДА.
“Якщо є закон — він має виконуватись. КМДА має продовжувати боротьбу із незаконними модулями. Але тут такий момент: влада сама має дотримуватись законів, і не має бути популістичною. Їй потрібна свідома і чітка політика. Якщо вона розпочала боротьбу — має притримуватися цієї політики”, — додав він.
Нагадаємо, у КМДА заявили, що демонтаж нелегальних газових модулів в столиці відбувається законно.
Загалом у мерії мають наміри знести понад 350 газових модулів, які працюють у столиці без дозвільних документів.