Борьба с незаконными газовыми модулями должна продолжаться - Киевсовет

"Я думаю, что борьба с незаконными газовыми модулями должна быть продолжена. Здесь надо разделять: Киевсовет и КГГА. Исполнительная власть, конечно же, (сосредоточена - ред.) в руках администрации. И контроль за соблюдением различных регуляторных актов, законов - возложена на исполнительную власть. Депутаты Киевсовета могут делегировать правила, а инструментов у них нет, чтобы это выполнялось.

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По моим наблюдениям, КГГА действительно начала зачищать нелегальные газовые заправки, они действительно начали их убирать. Пока есть эта политическая воля - этот процесс будет продолжаться", - отметил он.

По словам депутата, все незаконные газовые модули должны быть демонтированы даже несмотря на пикеты, с которыми представители этого бизнеса на прошлой неделе приходили под стены КГГА.

"Если есть закон - он должен выполняться. КГГА должна продолжать борьбу с незаконными модулями. Но тут такой момент: власть сама должна соблюдать законы и не должна быть популистской. Нужна сознательная и четкая политика. Если она начала борьбу - должна придерживаться этой политики", - добавил он.

Напомним, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Всего в мэрии намерены снести более 350 газовых модулей, которые работают в столице без разрешительных документов.