Борьба с незаконными газовыми модулями должна продолжаться - Киевсовет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41764 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102678 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116820 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116743 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112713 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104391 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107103 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103598 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153828 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Борьба с незаконными газовыми модулями должна продолжаться - Киевсовет

Борьба с незаконными газовыми модулями должна продолжаться - Киевсовет

Киев  •  УНН

 • 11429 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. КГГА начала активную работу в направлении демонтажа незаконных АГЗП в столице. В Киевсовете такую ​​деятельность исполнительного органа власти поддерживают и считают, что никакие пикеты нелегалов не должны мешать этому процессу. Об этом в комментарии УНН отметил депутат Киевского городского совета от фракции "Самопомощь", заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.

"Я думаю, что борьба с незаконными газовыми модулями должна быть продолжена. Здесь надо разделять: Киевсовет и КГГА. Исполнительная власть, конечно же, (сосредоточена - ред.) в руках администрации. И контроль за соблюдением различных регуляторных актов, законов - возложена на исполнительную власть. Депутаты Киевсовета могут делегировать правила, а инструментов у них нет, чтобы это выполнялось.

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По моим наблюдениям, КГГА действительно начала зачищать нелегальные газовые заправки, они действительно начали их убирать. Пока есть эта политическая воля - этот процесс будет продолжаться", - отметил он.

По словам депутата, все незаконные газовые модули должны быть демонтированы даже несмотря на пикеты, с которыми представители этого бизнеса на прошлой неделе приходили под стены КГГА.

"Если есть закон - он должен выполняться. КГГА должна продолжать борьбу с незаконными модулями. Но тут такой момент: власть сама должна соблюдать законы и не должна быть популистской. Нужна сознательная и четкая политика. Если она начала борьбу - должна придерживаться этой политики", - добавил он.

Напомним, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.

Всего в мэрии намерены снести более 350 газовых модулей, которые работают в столице без разрешительных документов.

Украинские Национальные Новости

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