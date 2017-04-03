Борьба с незаконными газовыми модулями должна продолжаться - Киевсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. КГГА начала активную работу в направлении демонтажа незаконных АГЗП в столице. В Киевсовете такую деятельность исполнительного органа власти поддерживают и считают, что никакие пикеты нелегалов не должны мешать этому процессу. Об этом в комментарии УНН отметил депутат Киевского городского совета от фракции "Самопомощь", заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Сергей Башлаков.
"Я думаю, что борьба с незаконными газовыми модулями должна быть продолжена. Здесь надо разделять: Киевсовет и КГГА. Исполнительная власть, конечно же, (сосредоточена - ред.) в руках администрации. И контроль за соблюдением различных регуляторных актов, законов - возложена на исполнительную власть. Депутаты Киевсовета могут делегировать правила, а инструментов у них нет, чтобы это выполнялось.
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По моим наблюдениям, КГГА действительно начала зачищать нелегальные газовые заправки, они действительно начали их убирать. Пока есть эта политическая воля - этот процесс будет продолжаться", - отметил он.
По словам депутата, все незаконные газовые модули должны быть демонтированы даже несмотря на пикеты, с которыми представители этого бизнеса на прошлой неделе приходили под стены КГГА.
"Если есть закон - он должен выполняться. КГГА должна продолжать борьбу с незаконными модулями. Но тут такой момент: власть сама должна соблюдать законы и не должна быть популистской. Нужна сознательная и четкая политика. Если она начала борьбу - должна придерживаться этой политики", - добавил он.
Напомним, в КГГА заявили, что демонтаж нелегальных газовых модулей в столице происходит законно.
Всего в мэрии намерены снести более 350 газовых модулей, которые работают в столице без разрешительных документов.