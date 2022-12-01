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Боронимо Україну від таких “товаришів” — Зеленський

Боронимо Україну від таких “товаришів” — Зеленський

Київ • УНН

 • 2795092 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні нагадав українцям про видатний день 1 грудня і його значимість для нашої держави. Він підкреслив, що зараз Україна боронить свою незалежність від так званих “товаришів”, пише УНН.

Деталі

Під час звернення Зеленський нагадав, що щороку 1 грудня в Україні згадують подію, яка визначила історію — 1 грудня 31 рік тому відбувся референдум, який об’єднав усю територію нашої держави. Тоді самі люди підтвердили Акт проголошення незалежності України — вільно й законно.

“Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і саме тому його визнав світ”, — підкреслив Зеленський.

Цитата

“З того дня 1991 року українці пережили багато намагань перетворити крапку на три крапки чи на крапку з комою. Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтися, що імперію таки повалили. Ми й тепер боронимо Україну від таких „товаришів“, які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі”, — сказав Глава держави.

Президент зазначив, що усе буде за українськими правилами.

“Наше прагнення жити вільно, яке було висловлене 24 серпня й підтверджене 1 грудня, не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це й забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності”, — додав Гарант.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський просить ВР опрацювати можливість позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів

                 

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