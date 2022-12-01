Зеленський просить ВР опрацювати можливість позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів

Цитата

"... питання розгляду запропонованої законодавчої ініціативи може бути вирішене Верховною Радою України. Ураховуючи зазначене, я звернувся до Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Додамо

У тексті петиції зазначено, що 24 серпня 2022 року у ВР було подано постанову щодо позбавлення мандату всіх депутатів з ОПЗЖ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій - СБУ

Нагадаємо

19 березня 2022 року Указом Президента України № 153/2022 було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», яким призупинено на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні політичних партій, зокрема «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ».