Зеленський просить ВР опрацювати можливість позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів. Глава держави звернеться до спікера ВР Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду, передає УНН.
Цитата
"... питання розгляду запропонованої законодавчої ініціативи може бути вирішене Верховною Радою України. Ураховуючи зазначене, я звернувся до Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію.
Додамо
У тексті петиції зазначено, що 24 серпня 2022 року у ВР було подано постанову щодо позбавлення мандату всіх депутатів з ОПЗЖ.
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Нагадаємо
19 березня 2022 року Указом Президента України № 153/2022 було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», яким призупинено на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні політичних партій, зокрема «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ».