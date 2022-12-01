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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 48359 перегляди

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Зеленський просить ВР опрацювати можливість позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів

Зеленський просить ВР опрацювати можливість позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів

Київ • УНН

 • 873436 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів. Глава держави звернеться до спікера ВР Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду, передає УНН.

Цитата

"... питання розгляду запропонованої законодавчої ініціативи може бути вирішене Верховною Радою України. Ураховуючи зазначене, я звернувся до Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Додамо

У тексті петиції зазначено, що 24 серпня 2022 року у ВР було подано постанову щодо позбавлення мандату всіх депутатів з ОПЗЖ. 

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Нагадаємо

19 березня 2022 року Указом Президента України № 153/2022 було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», яким призупинено на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні політичних партій, зокрема «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ».

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