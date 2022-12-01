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Зеленский просит ВР проработать возможность лишения депутатов ОПЗЖ мандатов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу лишения депутатов ОПЗЖ мандатов. Глава государства обратится к спикеру ВР Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения, передает УНН.

Цитата

"... вопрос рассмотрения предложенной законодательной инициативы может быть решен Верховной Радой Украины. Учитывая указанное, я обратился к Председателю Верховной Рады Украины Р.Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского на петицию.

Добавим

В тексте петиции указано, что 24 августа 2022 г. в ВР было подано постановление о лишении мандата всех депутатов из ОПЗЖ. 

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Напомним

19 марта 2022 года Указом Президента Украины № 153/2022 было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года «О приостановлении деятельности отдельных политических партий», которым приостановлена на период действия военного положения любая деятельность в Украине политических партий, в частности «ОПОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ».

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