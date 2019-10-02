Бородянський закликає Раду з держпідтримки кіно піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський закликає діючий склад Ради з державної підтримки кінематографії скласти повноваження. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
“1 жовтня Рада мала запропонувати рішення і шляхи подолання цієї конфліктної та неоднозначної ситуації (навколо затвердження переможців 11-го пітчингу - МКМС). І це рішення мало враховувати, в першу чергу, інтереси учасників-фіналістів і українського суспільства загалом. Рішення немає. Це означає, що якщо ситуація не буде врегульована, то декілька років у Держкіно не буде грошей на пітчинги взагалі", - сказав Бородинський.
За його словами це означає, що жодного серіалу чи анімаційного фільму не буде створено за підтримки держави.
"Це означає, що члени Ради розуміли, що вони перевищують свої повноваження, і свідомо це зробили, оскільки не передбачено жодної відповідальності за перевищення повноважень. Так само і за прийняття рішень. І тому було би чесно, якби колективний орган, який має приймати рішення, визнав свою неспроможність і подав у відставку”, - зазначив Міністр.
За його словами 11 вересня Рада Держкіно визнала той факт, що вона перевищила свої повноваження, а саме порядок та критерії проведення творчого конкурсу "пітчингу".
Нагадаємо, що 16 вересня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що звернувся до Ради при Держкіно з пропозицією посилити умови надання державної підтримки на кіновиробництво.