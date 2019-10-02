Бородянский призывает Совет по господдержке кино уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский призывает действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии сложить полномочия. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"1 октября Совет должен предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации (вокруг утверждения победителей 11-го питчинга - МКМС). И это решение должно учитывать, в первую очередь, интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решение нет. Это означает, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет в Госкино не будет денег на питчинг вообще", - сказал Бородинский.
По его словам это означает, что ни одного сериала или анимационного фильма не будет создано при поддержке государства.
"Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, так как не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решения, признал свою несостоятельность и подал в отставку", - отметил министр.
По его словам 11 сентября Совет Госкино признал тот факт, что он превысил свои полномочия, а именно порядок и критерии проведения творческого конкурса "питчинга".
Напомним, что 16 сентября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что обратился в Совет при Госкино с предложением ужесточить условия предоставления государственной поддержки на кинопроизводство.