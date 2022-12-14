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Борис Джонсон заробив 1 млн фунтів стерлінгів за виступи після відставки

Борис Джонсон заробив 1 млн фунтів стерлінгів за виступи після відставки

Київ • УНН

 • 626281 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. За офіційними даними, опублікованими в середу, колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону заплатили понад 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,24 мільйона доларів) за чотири виступи з того часу, як він залишив Даунінг-стріт понад три місяці тому, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Джонсон пішов з посади прем'єр-міністра на початку вересня після того, як він втратив підтримку міністрів і законодавців після кількох місяців скандалів.

Згідно з останнім реєстром фінансових інтересів членів парламенту, 58-річному Джонсону заплатили 1 030 782 фунти за чотири виступи в жовтні та листопаді, з розрахунку близько 30 000 фунтів на годину.

Як член парламенту Джонсон зобов'язаний декларувати зовнішні доходи, а також кількість відпрацьованих годин.

Найвищою оплачуваною роботою Джонсона стала промова в Нью-Йорку перед американською фінансовою фірмою Centerview Partners вартістю 277 724 фунти стерлінгів. Фірма також надала транспорт та житло Джонсону та двом його співробітникам, а заявлений час роботи склав дев'ять годин.

Іншими його заробітками були «виступи та VIP-прийом» з індійською газетою Hindustan Times, за які йому заплатили 261 652 фунти стерлінгів, а також 215 276 фунтів стерлінгів за виступ на Глобальному саміті CNN у Лісабоні та 276 130 на конференції агентів та брокерів.

Він також отримав пожертвування у натуральній формі на проживання від консервативних спонсорів сім'ї Бемфорд на тисячі фунтів і здійснив поїздку до США на суму понад 11 000 фунтів на зустріч, яку фінансував медіа-магнат Руперт Мердок.

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