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Борис Джонсон заработал 1 млн. фунтов стерлингов за выступления после отставки

Борис Джонсон заработал 1 млн. фунтов стерлингов за выступления после отставки

Киев • УНН

 • 626281 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По официальным данным, опубликованным в среду, бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону заплатили более 1 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов) за четыре выступления с тех пор, как он покинул Даунинг-стрит более трех месяцев поэтому, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джонсон ушел с поста премьер-министра в начале сентября после того, как он потерял поддержку министров и законодателей после нескольких месяцев скандалов.

Согласно последнему реестру финансовых интересов членов парламента, 58-летнему Джонсону заплатили 1 030 782 фунта за четыре выступления в октябре и ноябре, из расчета около 30 000 фунтов в час.

Как член парламента Джонсон обязан декларировать внешние доходы, а также количество отработанных часов.

Самой высокой оплачиваемой работой Джонсона стала речь в Нью-Йорке перед американской финансовой фирмой Centerview Partners стоимостью 277 724 фунта стерлингов. Фирма также предоставила транспорт и жилье Джонсону и двум его сотрудникам, а заявленное время работы составило девять часов.

Другими его заработками были «выступления и VIP-прием» с индийской газетой Hindustan Times, за которые ему заплатили 261 652 фунта стерлингов, а также 215 276 фунтов стерлингов за выступление на Глобальном саммите CNN в Лиссабоне и 276 130 на конференции агентов и брокеров.

Он также получил пожертвования в натуральной форме на проживание от консервативных спонсоров семьи Бемфорд на тысячи фунтов и совершил поездку в США на сумму более 11 000 фунтов на встречу, финансируемую медиа-магнатом Рупертом Мердоком.

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