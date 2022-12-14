Борис Джонсон заработал 1 млн. фунтов стерлингов за выступления после отставки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По официальным данным, опубликованным в среду, бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону заплатили более 1 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов) за четыре выступления с тех пор, как он покинул Даунинг-стрит более трех месяцев поэтому, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Джонсон ушел с поста премьер-министра в начале сентября после того, как он потерял поддержку министров и законодателей после нескольких месяцев скандалов.
Согласно последнему реестру финансовых интересов членов парламента, 58-летнему Джонсону заплатили 1 030 782 фунта за четыре выступления в октябре и ноябре, из расчета около 30 000 фунтов в час.
Как член парламента Джонсон обязан декларировать внешние доходы, а также количество отработанных часов.
Самой высокой оплачиваемой работой Джонсона стала речь в Нью-Йорке перед американской финансовой фирмой Centerview Partners стоимостью 277 724 фунта стерлингов. Фирма также предоставила транспорт и жилье Джонсону и двум его сотрудникам, а заявленное время работы составило девять часов.
Другими его заработками были «выступления и VIP-прием» с индийской газетой Hindustan Times, за которые ему заплатили 261 652 фунта стерлингов, а также 215 276 фунтов стерлингов за выступление на Глобальном саммите CNN в Лиссабоне и 276 130 на конференции агентов и брокеров.
Он также получил пожертвования в натуральной форме на проживание от консервативных спонсоров семьи Бемфорд на тысячи фунтов и совершил поездку в США на сумму более 11 000 фунтов на встречу, финансируемую медиа-магнатом Рупертом Мердоком.