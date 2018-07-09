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Борис Джонсон подав у відставку з посади міністра закордонних справ Британії

Борис Джонсон подав у відставку з посади міністра закордонних справ Британії

Київ • УНН

 • 18662 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Борис Джонсон подав у відставку з поста міністра закордонних справ Великої Британії. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

"Сьогодні вдень прем'єр-міністр прийняв відставку Бориса Джонсона з поста якості міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Борису за його роботу", - повідомив прес-секретар британського парламенту.

Таким чином, Джонсон став третім міністром, який покинув свій пост протягом доби. Раніше про відставку оголосили міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Девід Девіс і заступник міністра з Brexit Стів Бейкер.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла відправити у відставку главу МЗС Сполученого Королівства Бориса Джонсона, якщо він спробує послабити узгоджену її кабінетом колективну позицію щодо майбутніх переговорів з ЄС.

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