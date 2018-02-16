Борги по зарплаті шахтарям: у Мінфіні відзвітували про стан вирішення проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учора, 15 лютого, Мінфін отримав та в екстреному порядку затвердив документи, необхідні для здійснення розрахунків. Тепер вирішенням проблеми із боргами по виплаті заробітної плати шахтарям займається Міненерговугілля, яке узгоджує з АМКУ проблемні питання. Про це повідомили у Міністерстві фінансів, передає УНН.
“15 лютого, Міністерство фінансів отримало паспорт за відповідною бюджетною програмою від Міненерговугілля, затвердження якого є однією з необхідних умов для здійснення платежів Державною казначейською службою. Паспорт був розглянутий в екстреному порядку та вже затверджений”, — повідомили у відомстві.
Як пояснили у міністерстві, об’єм необхідного фінансування зазначається в паспортній програмі профільного міністерства. До моменту її подачі до Мінфіну відомство не має даних про суму коштів, що має бути спрямована на виплату заробітної плати шахтарям.
При цьому, законодавство вимагає також позиції Антимонопольного комітету щодо державної допомоги державним вуглевидобувним підприємствам, в тому числі на виплату заробітної плати шахтарям.
“Наразі Міненерговугілля відпрацьовує проблемні питання з АМКУ, щоб якомога швидше врегулювати ситуацію та здійснити платежі”, — уточнили в Мінфіні.
У відомстві наголосили, що з метою уникнення таких критичних ситуації у майбутньому, головні розпорядники коштів повинні неухильно дотримуватись термінів подання паспортів бюджетних програм до Мінфіну та відповідального ставитись до їх формування.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон заявив, що ситуація із боргами по зарплаті перед шахтарями неприйнятна для уряду.