Борги по зарплаті шахтарям: у Мінфіні відзвітували про стан вирішення проблеми

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учора, 15 лютого, Мінфін отримав та в екстреному порядку затвердив документи, необхідні для здійснення розрахунків. Тепер вирішенням проблеми із боргами по виплаті заробітної плати шахтарям займається Міненерговугілля, яке узгоджує з АМКУ проблемні питання. Про це повідомили у Міністерстві фінансів, передає УНН.