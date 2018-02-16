Долги по зарплате шахтерам: в Минфине отчитались о состоянии решения проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчера, 15 февраля, Минфин получил и в экстренном порядке утвердил документы, необходимые для осуществления расчетов. Теперь решением проблемы с долгами по выплате заработной платы шахтерам занимается Минэнергоугля, которое согласовывает с АМКУ проблемные вопросы. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает УНН.
“15 февраля, Министерство финансов получило паспорт по соответствующей бюджетной программе от Минэнергоугля, утверждение которого является одним из необходимых условий для осуществления платежей Государственной казначейской службой. Паспорт был рассмотрен в экстренном порядке и уже утвержден”, - сообщили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, объем необходимого финансирования указывается в паспортной программе профильного министерства. До момента ее подачи в Минфин ведомство не располагает данными о сумме средств, которую необходимо направить на выплату заработной платы шахтерам.
При этом, законодательство требует также позиции Антимонопольного комитета по государственной помощи государственным угледобывающим предприятиям, в том числе на выплату заработной платы шахтерам.
“Сейчас Минэнергоугля отрабатывает проблемные вопросы с АМКУ, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию и осуществить платежи”, — уточнили в Минфине.
В ведомстве отметили, что во избежание таких критических ситуации в будущем, главные распорядители средств должны неукоснительно соблюдать сроки представления паспортов бюджетных программ в Минфин и ответственного относиться к их формированию.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что ситуация с долгами по зарплате перед шахтерами неприемлема для правительства.