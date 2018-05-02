Борги пільговиків перед "Нафтогазом" зменшились на 16,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За тиждень борги пільговиків перед “Нафтогазом” зменшились на 16,6%, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах, склала 58,2 млрд грн (зменшення на 11,6 млрд грн, або на 16,6% за тиждень)”, — зауважили в “Нафтогазі”.
У компанії додали, що за тиждень виробники тепла зменшили борг на 3 235 млн грн (10,4%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 74 млн грн (1,7%), регіональні газозбутові підприємства — на 8254 млн грн (24%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 958 млн грн (19,1%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає 4,1 млрд грн.
Таким чином, станом на 2 травня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогазом” складає близько 32,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 3,3 млрд грн (9,3%).
Нагадаємо, “Нафтогаз України” спростував інформацію про те, що 25 квітня розпочалася закупівля газу у “Газпрому”.