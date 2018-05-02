Долги льготников перед "Нафтогазом" уменьшились на 16,6%

“Задолженность контрагентов, получающих газ от ”Нафтогаза“ на льготных условиях, составила 58,2 млрд грн (уменьшение на 11,6 млрд грн, или на 16,6% за неделю)”, — отметили в “Нафтогазе”.

В компании добавили, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 3235 млн грн (10,4%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 74 млн грн (1,7%), региональные газосбытовые предприятия — на 8254 млн грн ( 24%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 958 млн грн (19,1%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4,1 млрд грн.

Таким образом, на 2 мая 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 32,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 3,3 млрд грн (9,3%).

Напомним, “Нафтогаз Украины” опроверг информацию о том, что 25 апреля началась закупка газа у “Газпрома”.