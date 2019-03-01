Борги населення за ЖКХ досягли 16 млрд грн

"Сьогодні борги по комунальним послугам, разом із теплом, 16 млрд грн", - зазначив Зубко.



За його словами, ще майже 40 млрд грн боргу накопичилось за спожитий населенням газ, але це питання стоїть окремо від, власне, боргів по комунальних послугах.



При цьому він додав, що зростання боргу за ЖКХ характерне в опалювальний період – потім, у міжсезоння, цей борг традиційно зменшується. Крім того, як зазначив чиновник, збільшенню боргу сприяло підвищення тарифів.



Нагадаємо, за даними народних депутатів останні місяці борги за житлово-комунальні послуги збільшилися в 2 рази і складають нині 56 млрд грн.