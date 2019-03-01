Долги населения за ЖКХ достигли 16 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Долги населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства достигли 16 млрд грн. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, выступая в парламенте на часе вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Сегодня долги по коммунальным услугам, вместе с теплом, 16 млрд грн", - отметил Зубко.
По его словам, еще почти 40 млрд грн долга накопилось за потребленный населением газ, но этот вопрос стоит отдельно от собственно долгов по коммунальным услугам.
При этом он добавил, что рост долга по ЖКХ характерно в отопительный период - потом, в межсезонье, этот долг традиционно уменьшается. Кроме того, как отметил чиновник, увеличению долга способствовало повышение тарифов.
Напомним, по данным народных депутатов последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составляют сейчас 56 млрд грн.