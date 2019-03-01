Долги населения за ЖКХ достигли 16 млрд грн

"Сегодня долги по коммунальным услугам, вместе с теплом, 16 млрд грн", - отметил Зубко.



По его словам, еще почти 40 млрд грн долга накопилось за потребленный населением газ, но этот вопрос стоит отдельно от собственно долгов по коммунальным услугам.



При этом он добавил, что рост долга по ЖКХ характерно в отопительный период - потом, в межсезонье, этот долг традиционно уменьшается. Кроме того, как отметил чиновник, увеличению долга способствовало повышение тарифов.



Напомним, по данным народных депутатов последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 2 раза и составляют сейчас 56 млрд грн.