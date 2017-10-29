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"Борг Януковича": у РФ заявили, що відкриті до діалогу з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявив про відкритість до переговорів з Україною по боргу на 3 млрд дол., передає УНН із посиланням на телеканал "Росія 1".

"Ми відкриті до переговорів з українськими колегами. Основна умова - це те, що ми повинні повернути з України в повному обсязі борг - це 3 мільярди доларів. І наші умови повинні бути краще, ніж у комерційних кредиторів. Такі переговори ми ведемо", - сказав він.

Сілуанов також висловив упевненість в тому, що пропозиції щодо виконання обов'язків українською стороною будуть знайдені.

Нагадаємо, в Мінфіні України повідомили, що Високий суд Лондона дозволив Україні оскаржити своє рішення щодо "боргу Януковича".

Як повідомляв УНН, 23 червня Міністерство фінансів України подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі Росії проти України щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають "боргом Януковича".

Нагадаємо, Лондонський суд не визнав обгрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича".

Українські Національні Новини

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